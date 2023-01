Francia: l'Accademia dei Cesar esclude chi è accusato di "violenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accademia della arti e delle tecniche del Cinema, che ogni anno conferisce i premi Cesar ai film usciti in Francia, ha annunciato che nella prossima edizione verranno esclusi tutti coloro che sono accusati di "fatti di violenza". È quanto si legge in un comunicato. "Per rispetto delle vittime (anche presunte in caso di indagine o di condanna non definitiva) è stato deciso di non mettere in luce persone tirate in causa dalla giustizia per fatti di violenza", si legge nella nota. (Frp)