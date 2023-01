Turchia: presidente Erdogan, cifre record per commercio estero “nonostante avversità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante “le avversità e le sfide a livello globale”, le esportazioni della Turchia nel 2022 sono aumentate del 12,9 per cento rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 254,2 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato, oggi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, specificando che si tratta della “cifra più alta mai registrata nella storia della Repubblica”. “Il nostro obiettivo è garantire che la Turchia si collochi tra i primi dieci Paesi per le esportazioni al mondo”, ha affermato Erdogan. “Abbiamo aumentato le nostre esportazioni esattamente di sette volte rispetto ai 36 miliardi di dollari di 20 anni fa", ha aggiunto il capo dello Stato turco. Secondo i dati del ministero del Commercio, per le importazioni, invece, è stato registrato un aumento del 34,3 per cento su base annua, toccando i 364,4 miliardi di dollari. (segue) (Res)