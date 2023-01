Turchia: presidente Erdogan, cifre record per commercio estero “nonostante avversità” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il quotidiano “Daily Sabah”, la Germania è stata il principale mercato delle esportazioni turche a dicembre 2022, ricevendo merci per un valore di circa 1,81 miliardi di dollari, con un aumento dell'1,6 per cento su base annua. Seguono gli Stati Uniti con 1,38 miliardi di dollari, con un aumento del 9 per cento su base annua, e la Russia, con 1,31 miliardi di dollari e un aumento del 122,3 per cento rispetto a dicembre 2021. Erdogan ha fatto sapere che le spedizioni verso l'Unione Europea e i paesi extra Ue sono aumentate del 16 per cento nel 2022. “Il numero di Paesi e regioni verso cui esportiamo con la nostra valuta nazionale ha raggiunto quota 197”, ha poi aggiunto. (Res)