Milano: Polizia denuncia padre e figlio per manichino con sembianze agente bruciato a Capodanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clamore mediatico che ne è conseguito lo ha spinto a fornire la sua versione dei fatti ai poliziotti spiegando loro che da qualche giorno, come da tradizione nel suo paese d'origine, si era dedicato alla costruzione del manichino raffigurante un poliziotto: la figura istituzionale, a suo dire, intendeva simboleggiare i problemi avuti in passato con la giustizia e la sua distruzione avrebbe dovuto rappresentare l'intento di lasciarseli alle spalle come proposito per il nuovo anno. Poco dopo la mezzanotte di Capodanno, l'uomo ha collocato il manichino in via San Dionigi dove il figlio, un ragazzo italiano di 17 anni positivo in banca dati, gli ha dato fuoco dopo averlo cosparso di benzina per poi pubblicare, su un proprio account social, uno dei video realizzati per l'occasione che in pochi minuiti è divenuto virale. Padre e figlio saranno deferiti alle competenti autorità giudiziaria dai poliziotti del Commissariato Scalo Romana per vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate e per accensioni ed esplosioni pericolose. (Com)