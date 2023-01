Cultura: Mic, ecco i dati della prima "Domenica al museo" del 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questi dati si aggiungono i 23.433 visitatori del ViVe di Roma, l’istituto autonomo creato nel 2019 e operativo dal 2020, che accorpa il Monumento del Vittoriano e il Museo di palazzo Venezia e i 23.175 visitatori del Pantheon. "Il successo dei musei italiani è motivo di orgoglio. La grande affluenza del primo gennaio premia lo sforzo fatto per tenere aperti i nostri siti ed è la riprova di un grande potenziale, in parte ancora inespresso - commenta il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano -. Quasi tutti i grandi musei sono tornati ai livelli di affluenza del 2019, anno pre-Covid, e in alcuni casi li hanno migliorati. Sono sicuro che il 2023 sarà un anno felice, il nostro obiettivo è quello di elevare i servizi e la qualità. Ringrazio le donne e gli uomini che ci lavorano, spesso in condizioni non facili, che siamo impegnati a migliorare". (Com)