FI: Zangrillo, Berlusconi lungimirante, nel 2023 ripartiamo da sue parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il presidente Silvio Berlusconi si conferma una volta ancora politico saggio e lungimirante. Gli obiettivi che indica - dalla Flat tax all'aumento delle pensioni, passando per la decontribuzione delle assunzioni dei giovani - sono assolutamente validi e necessari se vogliamo guidare l'Italia verso la crescita e lo sviluppo". Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, commenta così l'intervista del leader di Forza Italia a "Libero". "Ripartiamo nel nuovo anno dalle sue parole - aggiunge Zangrillo - per onorare gli impegni presi con gli italiani e ripagare così la fiducia che hanno riposto in un centrodestra sempre più unito e coeso. Da ministro continuerò ad impegnarmi per trasformare in realtà i tanti progetti avviati, a cominciare dalla semplificazione delle procedure. Per una burocrazia in grado di soddisfare le esigenze di cittadini e imprese". (Rin)