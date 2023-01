Indo-Pacifico: ministro Esteri ceco, India e Ue sono partner chiave nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e l’Unione europea sono partner chiave nella regione dell’Indo-Pacifico. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Jan Lipavsky. Oggi a Vienna il ministro ha incontrato gli omologhi del formato Slavkov, Rastislav Kacer (Slovacchia) e Alexander Schallenberg (Austria), e il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar. Con loro ha discusso “dell’ulteriore cooperazione tra il formato Slavkov e l’India” e “dell’aggressione russa in Ucraina”. Per Schallenberg, i Paesi del formato rappresentano “un forte partner per l’India nell’Europa centrale”. (Geb)