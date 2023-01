Torino: Lo Russo su Capodanno in diretta tv, Città protagonista grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino vuole continuare ad essere protagonista dei grandi eventi. Quest’anno, siamo tornati a Capodanno con la musica in piazza Castello ed è stato un grande successo di cui siamo orgogliosi. Siamo convinti che Torino meriti di crescere ancora nel prossimo Capodanno. Lo ha affermato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, all’annuncio del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, di una condivisa candidatura per il prossimo capodanno in diretta nazionale. "Coglieremo ogni occasione per rendere Torino protagonista cosi come stiamo facendo. In questo senso la coesione istituzionale con gli attori del territorio e con la Regione può davvero fare la differenza e ci lavoreremo con intensità", ha concluso Lo Russo. (Rpi)