Milano: De Corato, manichino di agente incendiato istiga all’odio, presenterò pdl per inasprimento pene

- “L'episodio del rogo del manichino di un poliziotto, accompagnato da invettive, è molto grave: istiga all'odio contro le forze dell'ordine che già sono oggetto di numerosi attacchi fisici e verbali nello svolgimento dei loro compiti. Tale gesto diventa ancora più grave, se a compirlo sono persone straniere. Come parlamentare ho intenzione di presentare una legge per inasprire questo tipo di reati (specialmente se commessi da non cittadini regolari), e tutelare maggiormente l'immagine pubblica delle forze dell'ordine”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato in merito video sul rogo di un manichino di un poliziotto. (Com)