Malesia: Covid, individuate anche nel Paese varianti e sottovarianti trovate in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in Malesia sono state individuate le varianti e le sottovarianti del Covid-19 emerse durante l'ultima ondata di contagi in Cina. Lo ha annunciato oggi la ministra della Sanità Zaliha Mustafa, invitando la popolazione a sottoporsi a una dose "booster" del vaccino il prima possibile. "Il nostro ministero è in stretto contatto con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), con la Cina e con i nostri partner dell'Asean (l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico)", ha sottolineato Zaliha, senza tuttavia precisare le varianti individuate. (Fim)