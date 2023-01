Catalogna: fonti stampa, accordo bilancio da 5,3 miliarci con il Partito socialista catalano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Catalogna avrebbe chiuso un primo accordo di bilancio con il Partito socialista catalano (Psc) da 5,3 miliardi di euro nell'ambito della negoziazione dei conti della Generalitat per il 2023. Lo hanno riferito fonti dell'esecutivo regionale all'agenzia di stampa "Europa Press". Questo accordo copre l'87 per cento dei punti della proposta di accordo di bilancio del Psc spalmata su 147 misure incentrate su salute, energia, diritti sociali, industria, istruzione, gestione dell'acqua e mobilità. Fonti socialiste hanno dichiarato che non c'è ancora "nessun accordo" per il bilancio 2023, anche se potrebbe esserci su alcune misure, per cui continuano a chiedere al governo catalano di trovare un modo per inserire le loro proposte nel bilancio 2023. (Spm)