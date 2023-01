Grecia: Tsipras partecipa a cerimonia di giuramento di Lula in Brasile, colloqui con altri capi di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito di opposizione greca Syriza, Alexis Tsipras, ha partecipato alla cerimonia di giuramento del nuovo presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. A Brasilia, Tsipras ha avuto incontri con capi di Stato e governo, come hanno riferito fonti di partito a "Kathimerini". Tra gli altri, Tsipras ha incontrato il presidente dell'Argentina, Alberto Ángel Fernández, congratulandosi con lui per la vittoria della nazionale argentina nella Coppa del Mondo in Qatar e discutendo dell'accoglienza che Tsipras aveva riservato a Cristina Kirchner quando era primo ministro della Grecia. Fernandez ha augurato buona fortuna a Tsipras per le prossime elezioni generali e Tsipras ha risposto con l'augurio di un corso prospero per il popolo argentino. "Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha avuto un cordiale colloquio con Tsipras sulla situazione in Germania e in Europa e sulle sfide senza precedenti che la leadership politica della più potente economia dell'Eurozona deve affrontare rispetto alla crisi energetica, e le sue ripercussioni sulla i numeri della crescita economica e dell'occupazione", affermano le stesse fonti. Tsipras sedeva in prima fila tra gli ospiti, accanto all'ex presidente del Cile, Ricardo Lagos, e all'ex presidente della Bolivia, Evo Morales. (Gra)