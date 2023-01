Auto: 104.915 immatricolazioni a dicembre (+20,99 per cento rispetto a fine 2022)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica in una nota che a dicembre 2022 sono state immatricolate 104.915 autovetture a fronte delle 86.717 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 20,99 per cento. I trasferimenti di proprietà sono stati 402.769 a fronte di 274.998 passaggi registrati a dicembre 2021, con un aumento del 46,46 per cento. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 507.684, ha interessato per il 20,67 per cento vetture nuove e per il 79,33 per cento vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.12.2022, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di dicembre 2022. I dati sono disponibili nel dettaglio al seguente link: http://www.mit.gov.it/temi/patenti-mezzi-abilitazioni/mezzi-stradali/documentazione (Com)