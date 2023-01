Usa-Israele: colloquio telefonico Blinken-Cohen, focus su partenariato e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen con il quale si è congratulato per la sua nomina e al quale ha sottolineato il costante impegno degli Stati Uniti nei confronti del partenariato Usa-Israele e per la sicurezza di Israele. Il segretario Blinken, si legge in una nota del dipartimento di Stato, ha discusso dei continui sforzi degli Stati Uniti per promuovere interessi reciproci come l'ulteriore integrazione regionale di Israele, anche attraverso il Forum del Negev; affrontare le sfide condivise, compresa la minaccia dell'Iran; e promuovere i valori che da decenni sono al centro del rapporto bilaterale. Il segretario di Stato ha inoltre sottolineato il continuo impegno degli Stati Uniti per una soluzione a due Stati e l'opposizione alle politiche che ne mettono in pericolo la fattibilità. (Was)