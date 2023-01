Venezia: vietati tutti i falò pane e vin spontanei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Venezia ricorda che "durante tutto l'anno, nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico. Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è, parimenti, vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura". Inoltre nella nota stampa si legge che "vige il divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione comunale o co-organizzate con la stessa. Questo al fine di limitare la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale. La nota viene diffusa in vista dell'imminente festività dell'Epifania dove sono molto diffusi i "pan e vin". Saranno "realizzati quelli già autorizzati da tempo dal Comune, come quello di Sant'Erasmo e della Gazzera, con una serie rigida di prescrizioni, in particolare che venga bruciata nel falò una quantità di materiale vegetale non superiore ai tre steri e che vi sia un adeguato presidio antincendio. Attraverso questa regolamentazione viene così mantenuta la tradizione, ma limitatamente ad alcune situazioni fortemente simboliche". Tutti gli altri falò saranno considerati illegali e punti con sanzione amministrativa pecuniaria. (Rev)