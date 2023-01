Brasile-Guinea Bissau: Lula incontra presidente Embalò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata densa di incontri internazionali per il nuovo presidente del Brasile che ha ricevuto questa mattina, a partire dalle 9.30 (le 13.30 in Italia) il re di Spagna Felipe VI, capo di una delegazione che comprende tra gli altri il ministro degli Esteri, José Manuel Albares. Lula ha quindi incontrato il presidente della Bolivia, Luis Arce e l'omologo argentino, Alberto Fernandez. Con quest'ultimo, nel tempo standard di mezz'ora previsto per ogni incontro, si è discusso anche dei preparativi della visita ufficiale che Lula compirà il 23 gennaio a Buenos Aires, in occasione del vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac) che si aprirà il 24. La giornata di Lula prosegue con incontri con il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, con il cileno Gabriel Boric e il portoghese Marcelo Rebelo de Souza. (segue) (Brb)