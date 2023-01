Haiti: primo ministro Henry torna a promettere presto un presidente "eletto dal popolo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'accordo trova posto anche un Consiglio elettorale provvisorio (Cep), cui spetta il compito di organizzare una consultazione popolare sulla proposta di riforma della Carta costituzionale e per indire le attese elezioni generali. Le parti, riassume il quotidiano "Le Nouvelliste", hanno inoltre dato il loro consenso all'instaurazione "immediata" di una missione internazionale in materia di sicurezza, così come sollecitata dall'esecutivo il 9 ottobre. Un passaggio necessario anche considerata l'importanza di garantire condizioni di sicurezza adeguate all'organizzazione e allo svolgimento degli appuntamenti elettorali. "Dobbiamo ora fornire alla nazione la prova della nostra buona volontà, istituendo in fretta le istituzioni democratiche e restituendo la gestione degli affari del paese a funzionari eletti che sono consapevolmente scelti dal popolo haitiano nel quadro delle elezioni", ha detto Henry all'atto della firma. (segue) (Mec)