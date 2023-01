© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande grazie a Mikulas Bek per il grande lavoro svolto dalla Presidenza ceca del Consiglio Ue ed un caloroso in bocca al lupo a Jessica Roswall per la prossima Presidenza svedese": lo ha scritto su Twitter il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. "Siamo pronti a lavorare insieme nell'interesse dei nostri Paesi e dei nostri cittadini", ha aggiunto Fitto. (Res)