Ucraina: ministro Esteri Israele, “gli aiuti umanitari continueranno”

- Il nuovo governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu “parlerà meno” in pubblico della guerra russo-ucraina e intende continuare a fornire solo “aiuti umanitari” all’Ucraina. Lo ha detto oggi il neo ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, delineando le linee programmatiche della politica estera dello Stato ebraico. "Gli aiuti umanitari all'Ucraina continueranno", ha detto Cohen, spiegando che ha in programma di parlare con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Secondo l’esperto e consulente per la sicurezza di origini israeliane Lion Udler, le parole di Cohen sottintendono che Israele “non ha intenzione di inviare armamenti” a Kiev nemmeno sotto il governo Netanyahu. (segue) (Res)