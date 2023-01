Ucraina: ministro Esteri Israele, “gli aiuti umanitari continueranno” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impiego di droni e missili iraniani da parte della Russia nella guerra in Ucraina per colpire sia obiettivi civili che militari ha fatto aumentare la pressione su Israele per rifornire Kiev di sistemi difensivi altamente avanzati. Tuttavia, Israele e Russia condividono di fatto un confine in Siria che entrambi vogliono mantenere calmo e in pace. Inoltre, Israele opera in territorio siriano contro l’Iran e le sue milizie sono in coordinamento tecnico militare con la Russia per evitare incidenti. Udler nota anche un altro fattore che impedisce a Israele di fornire i propri sistemi di difesa antimissile: la segretezza. Infatti, come nota il consulente di sicurezza, “i sistemi di difesa aerea israeliani sono prodotti con componenti hi-tech che solo Israele produce e sono classificati altamente segreti”. (segue) (Res)