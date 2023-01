Ucraina: ministro Esteri Israele, “gli aiuti umanitari continueranno” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non è un membro della Nato e, come osserva Udler, “in caso di conflitto non c’è alcuna garanzia” che avrà un aiuto. Inoltre, in caso di fornitura di sistemi avanzati all’Ucraina, anche la Russia potrebbe fornire sistemi antimissili all’Iran e anche alla Siria. L’Iran ha già in dotazione il sistema missilistico di difesa aerea S-300, le cui consegne da parte della Russia sono state completate nel novembre del 2016 alla luce di un accordo da 800 milioni di dollari firmato tra i due Paesi nel 2007. Per quanto riguarda la Siria, a seguito del coinvolgimento della Russia nella guerra civile al fianco del presidente Bashar al Assad, Damasco ha ottenuto nel 2018 alcune batterie di S-300, suscitando forti preoccupazioni in Israele, che nel 2013 era riuscito a convincere il governo russo a non consegnare batterie altamente avanzate al governo di Damasco. Mosca ha anche schierato nel 2015 in Siria il sistema di difesa antimissile tecnologicamente avanzato S-400 per proteggere i suoi principali centri militari in Siria: la base aerea di Hmeimim, nella provincia di Latakia, e la base navale di Tartus. (Res)