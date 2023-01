Autonomia: Calderoli, in Calabria per parlare degli effetti benefici della riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da vent’anni Nova svolge, con grande professionalità, un prezioso lavoro, dando un contributo importante al sistema dell’informazione del Paese" Roberto Occhiuto

Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

23 luglio 2021

- Il ministro Roberto Calderoli è in Calabria per incontrare il governatore Roberto Occhiuto in merito al tema dell’autonomia differenziata. È quanto scrive su Twitter il dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie. “Amici, buon inizio dell’anno dalla Calabria! Per non restare con le mani in mano, ho iniziato fin dalle prime ore del 2023 il mio nuovo tour delle Regioni per parlare di Autonomia differenziata e degli effetti benefici che può portare, da nord a sud”, aggiunge il ministro. (Rin)