Imprese: Sangalli (Confcommercio), pranzo solidale con Caritas segnale d'attenzione verso "gli altri"

24 luglio 2021

- In Confcommercio Milano si è svolto oggi il pranzo di solidarietà con 185 persone (adulti, bambini, nuclei familiari), organizzato da Promo.Ter Unione, nell'ambito delle iniziative realizzate con il Mercatino di Natale in Duomo promosso da Apeca e Confcommercio milanese. "Fa sicuramente piacere l'interesse suscitato dal pranzo solidale organizzato da Caritas e Confcommercio Milano per le persone in disagio. È un piccolo segnale di attenzione, peraltro in continuità con tante iniziative simili – dichiara il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli - verso quella fascia di popolazione in forti difficoltà per la crisi economica. Verso 'gli altri', secondo la definizione del nostro arcivescovo Delpini. Quegli 'altri' che dobbiamo vedere e sostenere per ridurre il più possibile quelle sacche di povertà inaccettabili in una società moderna e attenta ai valori umani come la nostra". (Com)