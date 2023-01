Milano: teatro Nazionale, il 30 dicembre staccato il tremilionesimo biglietto dal 2009 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una bella soddisfazione - commenta Matteo Forte, amministratore delegato per l’Italia di Stage Entertainment e direttore oltre che del Nazionale anche del Lirico ‘Giorgio Gaber’ - che certifica la bontà del nostro lavoro e di tutti coloro che quotidianamente si impegnano per offrire prodotti di qualità. Mi fa ancora più piacere che questo ambizioso traguardo sia stato raggiunto proprio con "Sister Act", lo spettacolo sinonimo della definitiva ripartenza. Dopo lo straordinario successo registrato lo scorso anno con Pretty Woman, avevamo pensato a un musical che consentisse di lasciarci definitivamente alle spalle uno dei periodi più bui della nostra storia. Grazie ad un cast straordinariamente coinvolgente, a musiche azzeccate e alla splendida regia di Chiara Noschese, devo dire che ce l’abbiamo fatta! Andiamo avanti pronti per nuovi ambiziosi traguardi nello spirito del nostro gruppo che guarda sempre avanti all’insegna dell’ottimismo”. (Com)