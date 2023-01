Sardegna: assessorato Lavori Pubblici al lavoro per definire linee guida Piano Utilizzo Litorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo la regione italiana con più km di coste – prosegue l’esponente della Giunta Solinas - e questa caratteristica richiede una buona capacità di gestione e programmazione e uno sforzo importante da parte dei Comuni, che devono essere messi nelle condizioni di operare in tempi giusti e in linea con le esigenze degli operatori economici”. Le direttive regionali andranno a disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a uso turistico-ricreativo e costituiscono l’atto generale di indirizzo per la redazione dello strumento di pianificazione comunale per l’utilizzo e fruizione dei litorali. I Piani, oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, regolamentano l'organizzazione dei litorali anche in relazione al territorio confinante, compresa l’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso. (Rsc)