Roma: Gasparri, per FI priorità dare poteri speciali a Capitale

21 luglio 2021

- "Per noi di Forza Italia dare poteri speciali a Roma capitale è un obiettivo prioritario, da sempre". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia che aggiunge: "Con il governo Berlusconi fu tracciata la strada e nel 2018, a inizio della scorsa legislatura, presentammo alla Camera dei Deputati un disegno di legge di riforma costituzionale per dare a Roma i medesimi poteri di una Regione. Nella nuova legislatura - prosegue - abbiamo subito ripresentato la nostra proposta e riteniamo che oggi, con una consistente maggioranza parlamentare del centrodestra in entrambi i rami del Parlamento, sarà certamente possibile raggiungere rapidamente, magari entro il 2023 e prima del prossimo Giubileo, questa riforma fondamentale per Roma e per l'Italia", conclude Gasparri. (Rin)