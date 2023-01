Covid: in Sardegna 576 nuovi casi di positività e nessun decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna si registrano oggi 576 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 496 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 378 tamponi. I dati ricomprendono anche alcuni contagi non indicati nei giorni scorsi, perché non trasmessi dalle rispettive Asl. Per tale ragione, il numero di contagi è superiore al numero dei tamponi processati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 124 (-2). 6.415 sono i casi di isolamento domiciliare (+324). Non si registrano decessi. (Rsc)