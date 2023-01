Milano: De Corato, bene sgombero ai giardini Montanelli, con nuovo governo si vedono cambiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa mattina, a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti, vi è stato un blitz della polizia locale, AMSA e tecnici del comune per bloccare e sgomberare le grotte del parco dall'occupazione abusiva. Evidentemente il voto del 25 settembre e il nuovo governo producono cambiamenti anche nelle forze dell'ordine non direttamente amministrate dal centro-destra”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato in merito allo sgombero avvenuto questa mattina ai giardini Montanelli di Milano.(Com)