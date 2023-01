Libia: Alto Consiglio di Stato rifiuta il "dialogo" proposto dal Consiglio di presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Consiglio di Stato della Libia, il “Senato” del Paese nordafricano basato a Tripoli, ha deciso oggi di non partecipare al dialogo sulla riconciliazione nazionale convocato dal Consiglio di presidenza, organo tripartito che fa le veci del capo dello Stato, nella città di Gadames, al confine con l’Algeria. Alla ripresa dei lavori nella seduta di oggi, inoltre, i consiglieri libici hanno votato a favore del ripristino dei contatti con la Camera dei rappresentanti, foro legislativo con sede a Tobruk, nell’est della Libia, interrotti dopo la decisione di quest'ultima di istituire una Corte costituzionale con sede a Bengasi. La scorsa settimana, il quotidiano egiziano "Youm 7" aveva riferito che i due rami del Parlamento libico avrebbero raggiunto un accordo per riprendere nei prossimi giorni al Cairo le riunioni del Comitato di percorso costituzionale per concordare una base costituzionale necessaria per lo svolgimento delle elezioni presidenziali e legislative. (segue) (Lit)