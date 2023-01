Libia: Alto Consiglio di Stato rifiuta il "dialogo" proposto dal Consiglio di presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da almeno dieci mesi la Libia è spaccata tra due coalizioni politiche e militari rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalle Comunità internazionale e appoggiato dalla Turchia; dall’altra il Governo di stabilità nazionale guidato dal premier designato Fathi Bashagha, di fatto un esecutivo parallelo basato in Cirenaica, inizialmente da Egitto e Russia ma ormai sempre più abbandonato a sé stesso. Il generale libico Khalifa Haftar, l’uomo forte di Bengasi e comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, da tempo dialoga dietro le quinte con le autorità di Tripoli, scaricando di fatto il governo parallelo di Tobruk. Nel suo ultimo briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha sollecitato i Paesi membri del Consiglio di sicurezza “ad aiutare i libici a marcare il 2023 come l'anno dell'inizio di una nuova era attraverso l'ascesa di istituzioni legittime tramite elezioni libere ed eque”. Per raggiungere questo obiettivo, il politico senegalese - che a settembre 2022 ha preso il posto della statunitense Stephanie Williams alla guida della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) - ha chiesto di “esercitare pressione” sui leader libici affinché si mettano d’accordo sulle regole per le elezioni presidenziali e parlamentari che, a suo dire, dovrebbero tenersi in simultanea. (Lit)