Covid: presidenza svedese Ue, mercoledì nuova riunione Comitato sicurezza sanitaria

- Il Comitato per la sicurezza sanitaria dell’Unione europea terrà una nuova riunione mercoledì per adottare una risposta coordinata all'aumento dei contagi da Covid-19 in Cina e gli arrivi di visitatori dal Paese asiatico. Lo ha riferito oggi la presidenza svedese dell'Ue, dopo che i colloqui dello scorso 29 dicembre si sono conclusi senza decisioni in merito. "Mercoledì 4 gennaio è prevista una riunione di risposta integrata alla crisi politica per un aggiornamento della situazione del Covid-19 in Cina e per discutere possibili misure dell'Ue da adottare in modo coordinato", ha dichiarato una portavoce della presidenza svedese. Il commissario europeo per la Salute Stella Kyriakides ha dichiarato in una lettera ai governi dell'Ue il 29 dicembre che dovrebbero valutare di aumentare immediatamente il sequenziamento genomico delle infezioni da Covid-19 e il monitoraggio delle acque reflue, anche negli aeroporti, per rilevare eventuali nuove varianti, dato l'aumento delle contagi in Cina. (Sts)