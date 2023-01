India: Kashmir, 4 civili uccisi in attacco armato al villaggio di Dhangri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro civili sono rimasti uccisi in un attacco condotto da uomini armati contro il villaggio di Dhangri, nel settore del Kashmir amministrato dall’India. Lo ha reso noto oggi il capo della polizia, Mukesh Singh, dando notizia anche del ferimento di altre cinque persone. Il villaggio si trova nel distretto meridionale di Rajouri, non lontano dalla Linea di controllo (Lac) che divide il territorio indiano dalla porzione della regione amministrata dal Pakistan. Al termine dell’attacco si è verificata anche un’esplosione, non è chiaro se causata dalla detonazione di un ordigno lasciato sul posto dagli aggressori. Il governatore del territorio di Jammu e Kashmir, Manoj Sinha, ha parlato di “vigliacco attacco terroristico”. “Posso assicurare che le persone dietro questa deprecabile azione saranno punite”, ha dichiarato. (segue) (Inn)