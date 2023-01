Fvg: Ires su dati Istat, quasi 15 mila percettori di reddito e pensione cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 9.500 i nuclei familiari che percepiscono reddito e pensione di cittadinanza in Friuli Venezia Giulia, per un totale di quasi 15 mila persone. Secondo i numeri comunicati dal ricercatore dell’Ires Fvg, che ha rielaborato dati Inps, l’80 per cento dei nuclei familiari percepisce il reddito, con un importo medio di 475 euro, e il 20 per cento la pensione di cittadinanza, ricevendo in media 255 euro. “Da quando sono state istituite queste misure - precisa il ricercatore dell’Ires, Alessandro Russo - il numero massimo si è registrato a settembre 2020, con poco meno di 13 mila nuclei percettori in regione; il minimo è stato toccato a febbraio 2021, pari a 7 mila beneficiari. Nell’ultima parte di quest’anno il dato appare stabilizzato su valori inferiori alle 10 mila unità”. (segue) (Frt)