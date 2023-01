Fvg: Ires su dati Istat, quasi 15 mila percettori di reddito e pensione cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero medio di componenti dei nuclei beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza in Friuli Venezia Giulia è sensibilmente diminuito nel tempo. Ad agosto 2019 era pari a 1,9 persone in regione, attualmente si attesta a 1,6. I nuclei con un solo componente sono attualmente il 63,5 per cento del totale in regione: si passa dal 57,8 per cento in provincia di Pordenone al 67,1 per cento in quella di Trieste. “La nostra regione da questo punto di vista presenta il valore più elevato in Italia e le province di Trieste, Gorizia e Udine si collocano nelle prime cinque posizioni per incidenza dei nuclei monocomponenti sul totale dei beneficiari della misura”, sottolinea Russo, ricordando che il dato medio nazionale è pari al 45,7 per cento. (Frt)