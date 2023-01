Fvg: Ires su dati Istat, quasi 15 mila percettori di reddito e pensione cittadinanza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I beneficiari delle misure di sostegno al reddito si concentrano nei Comuni di maggiori dimensioni, non solo in termini assoluti ma anche in rapporto al numero di abitanti. In particolare, quasi la metà risiede in due soli Comuni: a Trieste, che comprende quasi un terzo del totale (32,2 per cento nel 2022) e a Udine (13,4 per cento). A Trieste le persone che vivono in una famiglia che percepisce una misura di sostegno sono il 3,6 per cento dei residenti, a Udine il 3,5 per cento, a Gorizia il 3,3 per cento e a Pordenone il 2,1 per cento. Nel resto della Regione, aree montane incluse, l’incidenza media è appena dell’1,3 per cento, con picchi del 4 per cento nei comuni di Pulfero e Vito D’Asio e dello 0,2 per cento a Sappada e Moruzzo. (Frt)