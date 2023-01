Ratzinger: Gasparri (FI), riferimento per difesa dei valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Mi sono recato nella basilica di San Pietro dove mi sono raccolto in preghiera per Joseph Ratzinger. “Papa Benedetto XVI ha rappresentato e rappresenterà, per sempre, un punto di riferimento incrollabile per la difesa dei valori non negoziabili”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Ha difeso la cristianità, la libertà, la fede e la ragione, interpretando in modo magistrale principi e valori perenni. L'ho ricordato con commozione nella basilica di San Pietro, dove ricevetti il battesimo. Ho avuto modo di esprimere il mio cordoglio al cardinale Gambetti, vicario del Papa per la Città del Vaticano, che mi ha accolto all'ingresso in Basilica con l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede e con il vice segretario generale del Senato dott. Toniato", aggiunge Gasparri. (Rin)