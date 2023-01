Auto: Spagna, nel 2022 Toyota è per la prima volta il marchio più venduto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo "Cinco Dias", un altro dei segreti di Toyota per conquistare la corona è stata la sua offerta, che si è concentrata soprattutto sui veicoli ibridi. Al quarto e quinto posto figurano Volkswagen (58.874 unità) e Peugeot (54.737), entrambe con cali di immatricolazioni del 4,6 per cento e del 18,6 per cento. Nel 2022, Seat, marchio di proprietà del gruppo Volkswagen, dopo quattro anni in cui aveva occupato il trono delle immatricolazioni ha chiuso l'anno al sesto posto, con appena 49.200 unità consegnate. (Spm)