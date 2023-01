Romania: ministero Esteri, ingresso in Schengen e sostegno a Moldova tra priorità del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prosecuzione degli sforzi per l'adesione all'area Schengen e il sostegno al percorso europeo della Moldova sono tra le priorità del ministero degli Esteri romeno per il 2023. Lo si apprende dalla relazione annuale del dicastero "Punti di riferimento dell'azione diplomatica della Romania". Bucarest "continuerà a sostenere la creazione di un meccanismo per assicurare alla giustizia i responsabili del crimine di aggressione commesso nella guerra illegale della Russia contro l'Ucraina". L'adesione allo Spazio Schengen e all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo Economico (Ocse) sono evidenziate nel capitolo sulle pietre miliari per il 2023 della relazione. Per quanto riguarda il ruolo della Romania nella Nato, il ministero afferma che promuoverà le priorità strategiche della Romania all'interno dell'Alleanza, anche nella prospettiva del vertice di Vilnius. Il ministero chiede di prestare maggiore attenzione al rafforzamento della posizione di deterrenza e difesa della Nato sul fianco orientale, al fine di difendere la sicurezza nazionale, e nell'area del Mar Nero, in quanto area di importanza strategica per la sicurezza euro-atlantica. "La Romania continuerà a fornire attivamente assistenza e supporto multidimensionale all'Ucraina e sosterrà il percorso e l'orientamento europeo ed euro-atlantico dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia". Allo stesso tempo, continuerà a sostenere la Moldova nel piano politico-diplomatico, nelle riforme necessarie per il percorso europeo, a livello economico, di sicurezza energetica e in altri campi pertinenti. (Rob)