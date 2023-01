Regno Unito: chiusi 17 negozi al dettaglio nel 2022, dato più elevato degli ultimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura di negozi e punti vendita al dettaglio nel Regno Unito è aumentata nel 2022, in particolare da quando sono state revocate le misure di sostegno adottate per fronteggiare le conseguenze del Covid-19: sono ben 17 mila le attività chiuse lo scorso anno. È quanto emerge dai dati del Centro per le ricerche sulle vendite al dettaglio, secondo cui la razionalizzazione dei costi è la principale motivazione alla base delle chiusure dei negozi, anche più dello stato d’insolvenza. I dati del centro mostrano una tendenza pari a 47 punti vendita al giorno, il dato più elevato degli ultimi cinque anni: 11.636 chiusure sono dovute a programmi di razionalizzazione da parte di grandi rivenditori o esercenti indipendenti che hanno semplicemente chiuso definitivamente i negozi, mentre 5.509 sono dovute ad altre motivazioni. Le principali dichiarazioni di insolvenza per la vendita al dettaglio nel 2022 riguardano il rivenditore di generi alimentari McColl's e il gruppo di lifestyle Joules. Entrambe le società sono state salvate ma 19 negozi Joules sono stati chiusi come parte di una procedura di revisione amministrativa e da allora i nuovi proprietari di McColl hanno annunciato l'intenzione di chiudere più di 100 punti vendita.(Rel)