Romania: ministro Economia, nel 2023 calo crescita economica ma non ci sarà recessione

- La Romania registrerà un calo della crescita economica, ma questo non significa che ci sarà una recessione nel 2023. Lo ha detto il ministro dell'Economia romeno, Florin Spataru all'emittente televisiva "Antena 3", dopo l'avvertimento della direttrice dell'Fmi, Kristalina Georgieva, secondo cui un terzo dell'economia mondiale andrà in recessione nell'anno corrente. "La Romania avrà un calo della crescita economica, come evidenziato anche nel bilancio 2023. Ciò non significa che entreremo in recessione. D'altra parte, tenete presente che la crescita del Pil si basa sui consumi, e non si prevede che i consumi diminuiranno nel prossimo periodo e abbiamo un piano di investimenti ambizioso", ha affermato Spataru. (Rob)