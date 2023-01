Speciale difesa: Russia-Turchia, ministri Esteri a colloquio, focus su conflitto in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu. Secondo quanto riferisce una nota del ministero di Mosca, al centro della conversazione vi è stato il conflitto siriano "e il coordinamento delle misure" per una sua risoluzione. "I ministri si sono scambiati gli auguri di Capodanno e hanno discusso i piani per la cooperazione in politica estera nel 2023, compreso un ulteriore coordinamento delle misure per facilitare una soluzione siriana", precisa il comunicato. Intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarebbe pronto a incontrare l’omologo della Siria, Bashar al Assad, ma ad alcune condizioni. Lo riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Asharq al Awsat”, dopo il recente incontro tenuto a Mosca tra il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, e il responsabile dell’intelligence turca, Akan Fidan, con le controparti siriane, rispettivamente il ministro Ali Mahmoud Abbas e il generale Ali Mamlouk. Si è trattato del primo faccia a faccia a livello di ministri tra Ankara e Damasco e può essere considerato il primo passo ufficiale verso la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi. In un'intervista all’emittente televisiva turca “Ntv”, Akar ha detto che l'incontro di Mosca è stato positivo: "Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per la sicurezza riguardo alle organizzazioni terroristiche in Siria". Secondo il quotidiano turco “Haberturk”, l'incontro di Mosca ha affrontato altre quattro questioni: il ritorno sicuro e dignitoso dei rifugiati siriani ospitati in Turchia; la restituzione delle proprietà all'arrivo; la garanzia di processi equi; il completamento degli emendamenti costituzionali nei colloqui con l'opposizione mediati dall'Onu per tenere elezioni libere ed eque in Siria. (Rum)