Speciale difesa: Siria, aeroporto di Damasco fuori uso per bombardamenti attribuiti a Israele

- E' di due militari uccisi e altrettanti feriti il bilancio di un attacco missilistico attribuito a Israele che ha colpito l'aeroporto internazionale di Damasco, in Siria, mettendolo fuori servizio. Lo riferisce l'agenzia di stampa governativa siriana "Sana". Una fonte militare ha affermato che intorno alle 02:00 Israele ha effettuato un attacco aereo con "dei missili, colpendo l'aeroporto internazionale di Damasco e i suoi dintorni da nord-est". Al momento, non ci sono commenti da parte delle forze di difesa israeliane, che generalmente non confermano tali bombardamenti. A giugno 2022 attacchi aerei attribuiti a Israele hanno colpito l'aeroporto internazionale di Damasco, provocando ingenti danni e rendendo inutilizzabile la pista principale. L'aeroporto è stato poi riaperto due settimane dopo a seguito di riparazioni. Le autorita' israeliane ritengono che lo scalo di Damasco venga utilizzato per il contrabbando di armi dall'Iran. Si tratta del primo bombardamento dell'anno e del primo da quando si è insediato il nuovo governo in Israele, guidato da Benjamin Netanyahu. (Lib)