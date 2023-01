Speciale difesa: Ucraina, intelligence, Russia non intende finire ostilità nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non intende di finire le ostilità nel 2023 e continuerà le offensive. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Rbk Ucraina" il portavoce della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Andrii Cherniak. "I russi cercheranno di continuare nel prossimo anno a condurre azioni offensive. Non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo in nessuna delle direzioni. Capiscono che perderanno, ma la fine della guerra non è prevista", ha detto Cherniak. Il portavoce ha suggerito che i russi potrebbero cercare di mantenere il corridoio terrestre in Crimea e conquistare l'intera regione di Donetsk. "Secondo le stime dell'intelligence militare ucraina, nei prossimi 4-5 mesi, l'esercito russo potrebbe perdere fino a 70 mila persone, e la leadership del Paese occupante è pronta per queste perdite", ha aggiunto Cherniak. (Kiu)