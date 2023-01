Egitto: ministro Esteri, necessario recuperare le antichità contrabbandate all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha sottolineato la necessità di lavorare per ripristinare le antichità egizie trafugate e per impedire qualsiasi commercio di reperti illegali all'estero. "Ci sono direttive per le nostre missioni per perseguire e recuperare le nostre antichità contrabbandate", ha detto Shoukry durante una conferenza stampa tenuta per riportare in patria un sarcofago verde di epoca faraonica dagli Stati Uniti. Il ministro ha aggiunto che l'Egitto è in procinto di firmare nuovi accordi per recuperare le sue antichità contrabbandate dall'estero, spiegando che il Paese è riuscito negli ultimi dieci anni a recuperare 29.500 manufatti. (Cae)