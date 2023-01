Germania: Nagel (Bundesbank), la recessione sarà soltanto leggera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania scivolerà in una recessione soltanto leggera, evitandone una grave. È quanto affermato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Inoltre, il banchiere centrale tedesco si è detto fiducioso che l'elevato tasso di inflazione sarà sotto controllo nel medio periodo. Nagel ha aggiunto di non vedere segnali di una spirale salari-prezzi alla luce dei contratti di lavoro attualmente in vigore in Germania, rimasti “per lo più al di sotto del tasso di inflazione”. Secondo il presidente della Bundesbank, “è più una spirale prezzi-salari”. Tuttavia, gli accordi salariali più elevati potrebbero “prolungare l'attuale fase di alti tassi di inflazione”. Intanto, l'aumento del livello generale dei prezzi si è dimostrato più ostinato di quanto previsto dalla maggior parte degli esperti. Al riguardo, Nagel ha evidenziato: “Non ho dubbi che torneremo a prezzi stabili”. Il banchiere centrale tedesco ha poi osservato che, “nel corso di quest'anno e nei prossimi due”, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) si aspetta un declino dell'inflazione nell'Eurozona. Tuttavia, tale contrazione non sarà abbastanza forte da raggiungere l'obiettivo del due per cento. “Per me, ciò significa che il nostro lavoro non è ancora finito. Dobbiamo adottare ulteriori misure”, ha infine dichiarato Nagel. (Geb)