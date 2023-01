Spagna: rapporto Adecco, campagna saldi creerà 9,3 per cento di lavoro in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna dei saldi di gennaio in Spagna creerà quest'anno il 9,3 per cento di posti di lavoro in più rispetto al 2022, raggiungendo circa 202 mila contratti. È quanto emerge dalle stime dalle stime della società di gestione di risorse umane Adecco. Il settore dei beni di consumo, che comprende la profumeria, i cosmetici, i giocattoli, l'elettronica, la telefonia e i generi alimentari, è quello che genererà il maggior numero di posti di lavoro durante la campagna di saldi. In contrasto con l'aumento dell'8 per cento delle assunzioni a Natale, che è stato uno dei più bassi a causa del calo degli acquisti dovuto all'inflazione, l'occupazione dovrebbe crescere nella campagna di gennaio a livelli simili a quelli degli anni precedenti. Anche quest'anno, la Catalogna sarà la regione che genererà il maggior numero di posti di lavoro 34.840, seguita dalla Comunità Valenciana (28.350) e dalla Comunità di Madrid (27.850). (Spm)