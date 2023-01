Lazio 2023: Rocca, con Meloni rapporto di stima, coalizione sostiene mia candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta la coalizione di centrodestra sostiene la mia candidatura. Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, ospite della trasmissione "L'aria che Tira" su La7. "Con la presidente Giorgia Meloni c'è un rapporto di stima e amicizia. Il suo atteggiamento così come quello di tutta la coalizione è di grande supporto, mi ha mandato un messaggio con scritto: 'sono sicura che non mi deluderai' e così voglio fare - ha raccontato Rocca -. Per sgombrare il campo da alcune polemiche lette sui giornali nei scorsi giorni, voglio dire che sto lavorando fianco a fianco con Fabio Rampelli, con cui ho un rapporto storico anche di amicizia. Mi sono sposato con cerimonia laica e Rampelli ha officiato la cerimonia. C'è il sostegno forte di tutta la coalizione", ha concluso. (Rer)