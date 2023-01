Senato: Silvestroni (Fd’I), ferma condanna per atto ignobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condanno fermamente il gesto vandalico compiuto nei confronti del Senato. Così Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia, segretario di Presidenza. “Ringrazio i Carabinieri che sono prontamente intervenuti in difesa delle Istituzioni della Repubblica. A loro la mia gratitudine e la solidarietà al presidente La Russa. Attaccare le istituzioni è un atto ignobile. Questo ennesimo gesto non può passare come legittima espressione di protesta. Ora basta”, aggiunge Silvestroni. (Rin)