Senato: Lollobrigida, ferma condanna per atto vandalico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello ai danni del Senato della Repubblica “è un ingiustificabile atto vandalico che colpisce uno dei luoghi più importanti per la nostra democrazia. Esprimo la più ferma condanna per quanto accaduto e ringrazio i Carabinieri per essere intervenuti con tempestività”. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Le istituzioni non si fermeranno di certo davanti a simili episodi e continueranno nella loro azione", aggiunge Lollobrigida. (Rin)