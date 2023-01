Croazia: adozione euro, concluso il processo di adeguamento da parte delle banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche della Croazia hanno terminato il processo di adeguamento dei servizi nel passaggio da kune a euro. Secondo quanto riferisce oggi l’emittente “N1”, l’istituto Zagrebacka banka ha comunicato che tutti i servizi sono disponibili per i clienti, i quali possono ora effettuare i pagamenti con le carte di debito e di credito. Anche l'online banking è disponibile attraverso l'applicazione mobile e Internet (m-zaba ed e-zaba) per gli utenti individuali e aziendali. "Il processo di introduzione dell'euro è uno dei progetti più impegnativi che le banche in Croazia abbiano mai affrontato”, ha commentato Ivan Vlaho, amministratore delegato di Zagrebacka banka. Anche la Cassa di risparmio delle Poste croate, Hrvatska postanska banka (Hpb), ha annunciato di avere completato tutte le attività di transizione alla nuova valuta. (segue) (Seb)